Как обыграть Гвардиолу: Руни дал советы тен Хагу

3 июня в финале Кубка Англии сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Горожане» Хосепа Гвардиолы считаются безоговорочными фаворитами дуэли, но «красные дьяволы» тоже рассчитывают на трофей. Экс-игрок «МЮ» Уэйн Руни дал нынешнему главному тренеру команды Эрику тен Хагу советы.

«Я бы использовал схему 4-4-2 с Марсьялем и Рэшфордом в атаке и очень надёжной полузащитой, где в центре действовал бы Каземиро с Эриксеном или даже с Мактоминаем, а Фред и Фернандеш – по краям. Я бы хотел, чтобы расстояния между моими восемью защищающимися игроками было минимальным. Все знают, что если у вас есть хороший блок из восьми игроков, и вы сохраняете дисциплину, вас трудно сломить», - считает Руни.

Также Руни посоветовал тен Хагу обратиться к конспектам Жозе Моуринью.

«В «Челси» Моуринью заставлял таких игроков, как Джо Коул, Роббен и Дафф занимать «половинные» позиции. Они не возвращались полностью назад при потере мяча, а расоплагались чуть выше. Они выжидали возможности контратаковать, как только «Челси» отберёт мяч», - написал Руни в колонке для The Times.