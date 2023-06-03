«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили состав на финал Кубка Англии

В субботу вечером в финале Кубка Англии сойдутся два гранда из Манчестера – «Сити» против «Юнайтед».

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола включил в основной состав таких игроков: Ортега, Уокер, Стоунс, Риаш, Аканджи, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг доверил место в основе следующим исполнителям: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделоф, Шоу, Каземиро, Фред, Эриксен, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» битву на «Уэмбли» начнут в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.