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Англия. Кубок Англии

Кин: Де Хеа — не уровень «Манчестер Юнайтед»

04 Июня 2023 • 14:29 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин снова подверг критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа. Напомним, 3 июня команда Эрика тен Хага проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии. После игры де Хеа получил одну из худших оценок в своей команде.

«Я устал говорить о том, что «Манчестер Юнайтед» нужен форвард и вратарь топ-уровня! Де Хеа не подходит команде по своему уровню, он не поможет «МЮ» в борьбе за титулы», — цитирует Кина Manchester Evening News.

В минувшем сезоне 32-летний испанский голкипер провел 58 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч и 25 раз оставил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Рой Кин
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