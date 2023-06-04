Кин: Де Хеа — не уровень «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин снова подверг критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа. Напомним, 3 июня команда Эрика тен Хага проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии. После игры де Хеа получил одну из худших оценок в своей команде.

«Я устал говорить о том, что «Манчестер Юнайтед» нужен форвард и вратарь топ-уровня! Де Хеа не подходит команде по своему уровню, он не поможет «МЮ» в борьбе за титулы», — цитирует Кина Manchester Evening News.

В минувшем сезоне 32-летний испанский голкипер провел 58 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч и 25 раз оставил свои ворота «сухими».