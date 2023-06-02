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Англия. Кубок Англии

Гвардиола высказался о Каземиро

02 Июня 2023 • 17:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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Через 22 ч. 45 мин.

В субботу состоится финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о полузащитнике «красных дьяволов» Каземиро.

«Я не знаком с ним лично. Но когда он играл в Мадриде, у меня была информация о том, насколько он профессионален. Я был убеждён, что он приедет в Англию не отдыхать на закате карьеры», - сказал Гвардиола в программе Football Daily.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует на «Уэмбли» 3 июня в 17:00 по московскому времени. Обе команды в этом сезоне уже завоевали по трофею – «горожане» выиграли чемпионат Англии, а «красные дьяволы» - Кубок лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Каземиро
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