Гвардиола высказался о Каземиро

В субботу состоится финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о полузащитнике «красных дьяволов» Каземиро.

«Я не знаком с ним лично. Но когда он играл в Мадриде, у меня была информация о том, насколько он профессионален. Я был убеждён, что он приедет в Англию не отдыхать на закате карьеры», - сказал Гвардиола в программе Football Daily.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует на «Уэмбли» 3 июня в 17:00 по московскому времени. Обе команды в этом сезоне уже завоевали по трофею – «горожане» выиграли чемпионат Англии, а «красные дьяволы» - Кубок лиги.