Антони вряд ли сыграет в финале Кубка Англии – тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий насчёт состояния вингера Антони. Как известно, бразилец получил травму в игре чемпионата Англии против «Челси» 25 мая. Тогда футболист покинул поле на носилках.

«Маловероятно, что Антони сыграет в финале. Шансы есть, но они минимальны», - сказал тен Хаг в ходе пресс-конференции.

В субботу, 3 июня, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Игра стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.