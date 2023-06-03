«Манчестер Сити» лишь в финале впервые пропустил в розыгрыше Кубка Англии

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют в финале Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы невероятно быстро открыла счёт – в первой же атаке. А на 33-й минуте количество единиц на табло «Уэмбли» сравнялось, когда пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

«Манчестер Сити» лишь в финале пропустил первый гол в этом розыгрыше Кубка Англии. Ранее «горожане» обыгрывали «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0), «Бёрнли» (6:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0) без единого пропущенного мяча.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.