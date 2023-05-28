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Англия. Кубок Англии

Антони может сыграть в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити»

28 Мая 2023 • 18:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.06 17:00

Вингер Антони получил травму лодыжки в недавнем матче Премьер-лиги против «Челси». Ожидалось, что бразилец пропустит остаток сезона, ведь Эрик тен Хаг говорил о серьёзном повреждении. Впрочем, всё оказалось не так плохо.

«По сравнению с первой оценкой всё не так уж плохо. У Антони есть хорошие шансы сыграть в финале Кубка Англии на следующей неделе», - сказал тен Хаг клубному телевидению «Манчестер Юнайтед».

Финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в субботу, 3 июня. Битва за трофей состоится на «Уэмбли».

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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