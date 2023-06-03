Тимбер приехал на финал Кубка Англии – он интересен «Манчестер Юнайтед»

В субботу вечером в финале Кубка Англии на «Уэмбли» сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». На игру приехал защитник «Аякса» Юррьен Тимбер – 21-летний футболист был замечен около стадиона. Об этом, приводя фото, в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» пытался подписать Тимбера, но не смог. Защитник, с которым ранее работал тен Хаг, остаётся в сфере интересов «красных дьяволов».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юррьена Тимбера в 42 миллиона евро. В 47 матчах сезона 2022/2023 защитник забил два гола и отдал два голевых паса.