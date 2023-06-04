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Рубен Диаш: «Гюндоган должен остаться в «Манчестер Сити»

04 Июня 2023 • 22:22 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился мыслями о будущем капитана команды Илкая Гюндогана.

32-летний полузащитник пока не продлил контракт, истекающий в конце месяца. «Манчестер Сити» хочет продолжить сотрудничество с игроком, но у того также есть вариант с переходом в «Барселону».

«Гюндоган – особенный футболист, но ещё более особенный человек. Чем дольше выступаешь с ним за одну команду, тем это становится очевиднее. Я очень рад, что он играет за нас, и для меня честь быть его одноклубником. Конечно, я считаю, что он должен остаться», – приводит журналист Майк Майнай слова португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Рубен Диаш
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