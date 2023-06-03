Гюндоган установил рекорд, забив на 13-й секунде в финале Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поразил ворота «Манчестер Юнайтед» на первых секундах финального матча.

Счёт в проходящем сейчас манчестерском дерби был открыт уже на 13-й секунде усилиями Гюндогана. Как сообщает Squawka, этот гол стал самым быстрым за многолетнюю историю финалов Кубка Англии.

Сегодняшнее взятие ворот стало для 32-летнего капитана «горожан» десятым в 50 матчах текущей кампании во всех соревнованиях. Также в его активе семь результативных передач.

Следить за ходом встречи «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» можно посредством текстовой онлайн-трансляции, доступной на сайте LiveResult.ru.