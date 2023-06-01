Варан рассказал, боится ли «Манчестер Юнайтед» Холанна

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о предстоящей встрече с Эрлингом Холанном.

Норвежский форвард стал лучшим бомбардиром и рекордсменом Премьер-лиги, забив 36 голов. 3 июня «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

«Страх? Нет, ни в коем случае. Мне нравятся трудные испытания, – отвечает Варан на вопрос о Холанне. – Мы должны сосредоточиться не на нейтрализации Холанна, а на игре соперников в целом. Конечно, Холанн очень опасен, об этом прекрасно известно всем, но у «Сити» хватает и других угроз», – приводит Telegraph слова французского центрбека.