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Англия. Кубок Англии

Варан рассказал, боится ли «Манчестер Юнайтед» Холанна

01 Июня 2023 • 21:28 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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03.06 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о предстоящей встрече с Эрлингом Холанном.

Норвежский форвард стал лучшим бомбардиром и рекордсменом Премьер-лиги, забив 36 голов. 3 июня «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

«Страх? Нет, ни в коем случае. Мне нравятся трудные испытания, – отвечает Варан на вопрос о Холанне. – Мы должны сосредоточиться не на нейтрализации Холанна, а на игре соперников в целом. Конечно, Холанн очень опасен, об этом прекрасно известно всем, но у «Сити» хватает и других угроз», – приводит Telegraph слова французского центрбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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