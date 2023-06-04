Гвардиола: «Остаюсь фаном «Барселоны», но и «Манчестер Сити» занял место в моём сердце»

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что он по-прежнему неравнодушен к «Барселоне», которую тренировал в период с 2008 по 2012 год. Однако при этом он любит и свой нынешний клуб, «Манчестер Сити», который тренирует с 2016 года.

- Я остаюсь фанатом «Барселоны», но и этот клуб я буду любить до конца своей жизни. Я знаю, какую радость мы подарили фанам сегодня, обыграв наших земляков, - цитирует слова Хосепа Гвардиолы BBC Sport.

Характерно, что о мюнхенской «Баварии», которую тренировал с 2013 по 2016 год, каталонский суперспециалист нынче даже и не вспоминает...