У Гвардиолы 13 трофеев в «Манчестер Сити» - что выигрывал испанец

В субботу вечером «Манчестер Сити» выиграл дерби против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Автором дубля в составе «горожан» стал полузащитник Илкай Гюндоган.

Теперь на счету Хосепа Гвардиолы 13 трофеев за семь лет работы у руля «Манчестер Сити». Испанец пять раз приводил «горожан» к чемпионству. Также при Гвардиоле команда выиграла два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии.

10 июня в Стамбуле «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов. «Горожане» имеют возможность выиграть кубок европейских чемпионов впервые в истории.