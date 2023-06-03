Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

У Гвардиолы 13 трофеев в «Манчестер Сити» - что выигрывал испанец

03 Июня 2023 • 19:45 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу вечером «Манчестер Сити» выиграл дерби против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Автором дубля в составе «горожан» стал полузащитник Илкай Гюндоган.

Теперь на счету Хосепа Гвардиолы 13 трофеев за семь лет работы у руля «Манчестер Сити». Испанец пять раз приводил «горожан» к чемпионству. Также при Гвардиоле команда выиграла два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии.

10 июня в Стамбуле «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов. «Горожане» имеют возможность выиграть кубок европейских чемпионов впервые в истории.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
1
1.57 4.50 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
19:45 · Англия. Кубок Англии
У Гвардиолы 13 трофеев в «Манчестер Сити» - что выигрывал испанец
17:51 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» лишь в финале впервые пропустил в розыгрыше Кубка Англии
17:19 · Англия. Кубок Англии
Гюндоган установил рекорд, забив на 13-й секунде в финале Кубка Англии
16:53 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд: «Тен Хаг сделал «Манчестер Юнайтед» таким, каким он должен быть»
16:44 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Было невероятно трудно определиться с составом на финал»
16:42 · Англия. Кубок Англии
Тимбер приехал на финал Кубка Англии – он интересен «Манчестер Юнайтед»
16:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 5
16:13 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили состав на финал Кубка Англии
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует завершить подписание Маунта до конца месяца 1
10:06 · Англия. Кубок Англии
Канчельскис – о предстоящем финале Кубка Англии: «Надеюсь, «Юнайтед» даст бой и постарается победить»
08:44 · Англия. Кубок Англии
Вегхорст: «Я приберёг гол на финал с «Манчестер Сити»
02 Июня
21:36 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола — о тен Хаге: «Манчестер Юнайтед» нашёл себе хорошего тренера на ближайшие годы»
19:12 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне и Грилиша
19:06 · Англия. Кубок Англии
Эдерсон не попадёт в стартовый состав «Манчестер Сити» на финал Кубка Англии
17:54 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола высказался о Каземиро
Все новости
Рекомендуем