Канчельскис – о предстоящем финале Кубка Англии: «Надеюсь, «Юнайтед» даст бой и постарается победить»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити».

Экс-игрок сборной России отметил, что подопечные Хосепа Гвардиолы будут держать в уме возможный требл, однако «Манчестер Юнайтед» не является подарком.

«Игра будет голевая именно в основное время. Хотелось бы, чтобы «Юнайтед» забил больше, чем забьет «Сити». Матч будет результативным, ничью точно не вижу», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Финал Кубка Англии состоится сегодня, 3 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайтеLiveResult.ru.