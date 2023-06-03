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Англия. Кубок Англии

Канчельскис – о предстоящем финале Кубка Англии: «Надеюсь, «Юнайтед» даст бой и постарается победить»

03 Июня 2023 • 10:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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Через 5 ч. 51 мин.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити».

Экс-игрок сборной России отметил, что подопечные Хосепа Гвардиолы будут держать в уме возможный требл, однако «Манчестер Юнайтед» не является подарком.

«Игра будет голевая именно в основное время. Хотелось бы, чтобы «Юнайтед» забил больше, чем забьет «Сити». Матч будет результативным, ничью точно не вижу», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Финал Кубка Англии состоится сегодня, 3 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайтеLiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кубок Англии Андрей Канчельскис
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03.06.23 в 17:00
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