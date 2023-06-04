Петер Шмейхель: «Трудно принять это поражение»

Бывший датский голкипер Петер Шмейхель остается поклонником «Манчестер Юнайтед», за который выступал в 90-е годы прошлого столетия. Он раздосадован победой своих фаворитов в финальном матче за Кубок Англии, который (дополнительный раздражитель) уплыл к землякам из «Манчестер Сити».

- Это трудно принять, как и любое поражение на «Уэмбли». А сезон, считаю, получился хорошим. После первых двух игр в чемпионате никто и не думал, что «Юнайтед» будет третьим и еще выиграет трофей. Мне кажется, десять лет смуты остались позади и сейчас взят правильный курс, - цитирует Шмейхеля BBC Sport.