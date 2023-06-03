Гвардиола: «Было невероятно трудно определиться с составом на финал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выбор состава на финальный матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Как это обычно и бывает, и СМИ нашлось немало вопросов к испанцу по поводу определённого им стартового состава на решающую встречу.

«Я не выбрал Мареза, который показывал отличную игру, но то же самое можно сказать и про многих других футболистов. Решение остаётся за мной. Каждый раз мне приходится очень нелегко при выборе состава, и это ещё сложнее, когда речь идёт о финале.

Мы отлично готовы и знаем, на что способен наш соперник. Игроки отлично показали себя на тренировках. Они знают, что нужно делать», – заявил в интервью ITV Гвардиола.