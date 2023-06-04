Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Фанат «Манчестер Юнайтед» высмеял трагедию на «Хиллсборо» - его арестовали

04 Июня 2023 • 14:24 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Фанат «Манчестер Юнайтед» был арестован на стадионе «Уэмбли», где в субботу проходил финал Кубка Англии. Поводом для задержания болельщика стала его футболка с номером 97 и словом «Недостаточно» вместо фамилии.

Поклонник «красных дьяволов» высмеивал трагедию на стадионе «Хиллсборо», которая произошла в апреле 1989 года. Тогда в результате давки погибли 96 болельщиков «Ливерпуля» - принципиального соперника «Юнайтед».

Напомним, что в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Автором дубля в составе победившей команды стал Илкай Гюндоган.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Уэмбли Хиллсборо Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
14:29 · Англия. Кубок Англии
Кин: Де Хеа — не уровень «Манчестер Юнайтед»
14:24 · Англия. Кубок Англии
Фанат «Манчестер Юнайтед» высмеял трагедию на «Хиллсборо» - его арестовали
12:24 · Англия. Кубок Англии
Де Хеа — один из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»
08:44 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола оценил игру Гюндогана
06:31 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Ещё один матч - и «Манчестер Сити» обессмертит своё имя» 2
05:39 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш: «Не могу назвать сезон успешным»
05:19 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола восхищается менталитетом Гюндогана
03:54 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Остаюсь фаном «Барселоны», но и «Манчестер Сити» занял место в моём сердце»
03:02 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Ну, сейчас можно и о требле поговорить»
02:49 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Разочарован, но горжусь командой»
02:36 · Англия. Кубок Англии
Крис Саттон: «В «Манчестер Юнайтед» назрела вратарская проблема»
02:21 · Англия. Кубок Англии
Петер Шмейхель: «Трудно принять это поражение»
03 Июня
23:42 · Англия. Кубок Англии
Де Брёйне кратко высказался об истекающем контракте Гюндогана
20:57 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» забил 150-й гол в текущем сезоне
19:45 · Англия. Кубок Англии
У Гвардиолы 13 трофеев в «Манчестер Сити» - что выигрывал испанец
Все новости
Рекомендуем