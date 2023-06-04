Фанат «Манчестер Юнайтед» высмеял трагедию на «Хиллсборо» - его арестовали

Фанат «Манчестер Юнайтед» был арестован на стадионе «Уэмбли», где в субботу проходил финал Кубка Англии. Поводом для задержания болельщика стала его футболка с номером 97 и словом «Недостаточно» вместо фамилии.

Поклонник «красных дьяволов» высмеивал трагедию на стадионе «Хиллсборо», которая произошла в апреле 1989 года. Тогда в результате давки погибли 96 болельщиков «Ливерпуля» - принципиального соперника «Юнайтед».

Напомним, что в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Автором дубля в составе победившей команды стал Илкай Гюндоган.