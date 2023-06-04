Крис Саттон: «В «Манчестер Юнайтед» назрела вратарская проблема»

После десяти лет надежной службы «Манчестер Юнайтед» испанский голкипер Давид де Хеа стал допускать все больше осечек, одна из которых, считает бывший нападающий АПЛ Крис Саттон, стоила клубу успеха в финальном матче Кубка Англии. Саттон не сомневается в том, что вскоре руководство «Манчестер Юнайтед» приступит к поискам нового кипера.

- Проблема вратаря стала крайне очевидной в «Манчестер Юнайтед». Второй гол - это очень плохая игра вратаря. Для побед в турнирах нужны топовые игроки, в топ числе и топ-вратарь, а у «Манчестер Юнайтед» его нет, - цитирует слова Саттона BBC Sport.