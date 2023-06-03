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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» забил 150-й гол в текущем сезоне

03 Июня 2023 • 20:57 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Английский «Манчестер Сити» взял вверх над земляками из «Манче стер Юнайтед» в финале Кубка Англии, команда Хосепа Гвардиолы забила сопернику два мяча. Один из них стал для клуба 150-м в текущем сезоне - с учетом всех турниров, в которых выступал в текущем сезоне «Манчестер Сити». Это первый клуб в истории английского футбола, добившийся такого результата.

Правда, ранее «Манчестер Сити» добирался до этого рубежа не менее четырех раз, в том числе в сезоне 2018/2019, когда были забиты целых 169 голов. И впереди еще один матч - финал Лиги чемпионов против миланского «Интера».

 

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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