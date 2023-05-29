Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

На кубке Англии уже выгравировали часть названия победившего клуба – финал пройдёт в субботу

29 Мая 2023 • 19:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.06 17:00

В субботу на «Уэмбли» пройдёт финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Поскольку первое слово в названиях клубов одинаковое, на трофее уже выгравировали слово «Манчестер». Об этом на своём официальном сайте рассказывает Футбольная ассоциация Англии.

После финального свистка организаторам останется лишь дополнить гравировку либо словом «Сити», либо словом «Юнайтед».

Финальный матч Кубка Англии стартует 3 июня в 17:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» ранее стал чемпионом Англии, а «Манчестер Юнайтед» - обладателем Кубка лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
19:59 · Англия. Кубок Англии
На кубке Англии уже выгравировали часть названия победившего клуба – финал пройдёт в субботу
15:41 · Англия. Кубок Англии
Холанн: «Сейчас мы должны думать о финале Кубка Англии, а не Лиги чемпионов»
28 Мая
18:48 · Англия. Кубок Англии
Антони может сыграть в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити»
14:04 · Англия. Кубок Англии
Как обыграть Гвардиолу: Руни дал советы тен Хагу
13:21 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на финал с «Манчестер Сити»
15 Мая
20:00 · Англия. Премьер-лига
Забитцер не поможет «Манчестер Юнайтед» до конца сезона
09 Мая
22:02 · Англия. Премьер-лига
Минин: «Манчестер Сити» в этом сезоне возьмёт три трофея»
26 Апреля
16:11 · Англия. Кубок Англии
Финал Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» начнётся рано по решению полиции
08:13 · Англия. Кубок Англии
Гарначо не поможет «Манчестер Юнайтед» в финале с «Манчестер Сити»
25 Апреля
00:40 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг может стать первым наставником «Манчестер Юнайтед», выигравшим Кубок Англии в свой первый сезон
24 Апреля
16:37 · Англия. Кубок Англии
Шоу похвалил Рэшфорда и Санчо
15:47 · Англия. Кубок Англии
Варан должен восстановиться к финалу Кубка Англии
08:21 · Англия. Кубок Англии
Де Хеа: «Манчестер Сити» - одна из лучших команд мира»
07:59 · Англия. Кубок Англии
Де Дзерби: «Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслужил»
23 Апреля
22:28 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» впервые в 21-м веке вышел в финалы кубка Лиги и Кубка Англии
Все новости
Рекомендуем