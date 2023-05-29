На кубке Англии уже выгравировали часть названия победившего клуба – финал пройдёт в субботу

В субботу на «Уэмбли» пройдёт финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Поскольку первое слово в названиях клубов одинаковое, на трофее уже выгравировали слово «Манчестер». Об этом на своём официальном сайте рассказывает Футбольная ассоциация Англии.

После финального свистка организаторам останется лишь дополнить гравировку либо словом «Сити», либо словом «Юнайтед».

Финальный матч Кубка Англии стартует 3 июня в 17:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» ранее стал чемпионом Англии, а «Манчестер Юнайтед» - обладателем Кубка лиги.