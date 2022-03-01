Чалоба о судействе в Кубке английской лиги: «Судья совсем рядом. Что творится?»

Защитник «Челси» Трево Чалоба сообщил о серьёзности травмы, полученной после того, как в финале Кубка английской лиги против него жёстко сфолил Наби Кейта. За данный фол игрок «Ливерпуля» наказан не был.

«Из-за этого мне наложили швы. Судья совсем рядом. Что творится?» — написал Чалоба на своей странице в «Твиттере», его слова приводит TalkSPORT.

Напомним, что «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги в серии пенальти. Чалоба доиграл матч до конца и реализовал свой удар в послематчевой серии.

В текущем сезоне Чалоба провёл 22 матча и забил три мяча.