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Англия. Кубок лиги

Чалоба о судействе в Кубке английской лиги: «Судья совсем рядом. Что творится?»

01 Марта 2022 • 11:37 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Защитник «Челси» Трево Чалоба сообщил о серьёзности травмы, полученной после того, как в финале Кубка английской лиги против него жёстко сфолил Наби Кейта. За данный фол игрок «Ливерпуля» наказан не был.

«Из-за этого мне наложили швы. Судья совсем рядом. Что творится?» — написал Чалоба на своей странице в «Твиттере», его слова приводит TalkSPORT.

Напомним, что «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги в серии пенальти. Чалоба доиграл матч до конца и реализовал свой удар в послематчевой серии.

В текущем сезоне Чалоба провёл 22 матча и забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Наби Кейта Трево Чалоба
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