Каррагер не понимает решение Клоппа

Знаменитый экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что не согласен с решением Юргена Клоппа довериться запасному голкиперу в предстоящем финале Кубка английской лиги против «Челси».

«Не вижу смысла выпускать запасного вратаря в финале крупного турнира. Почему эта логика применяется именно к киперам? Как болельщику, смотрящему матч на «Уэмбли», мне было бы спокойнее видеть в деле сильнейший состав», – написал бывший защитник в своей колонке для The Telegraph.

Ранее стало известно, что место в воротах «Ливерпуля» в предстоящем финале займёт Куивин Келлехер, выходивший в большинстве предыдущих кубковых игр. Об этом сообщил Пеп Лайндерс, занимающий должность ассистента Юргена Клоппа.