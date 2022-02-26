Ван Дейк – о финале Кубка Лиги: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Ливерпуле»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от финала Кубка Лиги против «Челси».

«Мы усердно тренируемся и работаем надо собой именно для того, чтобы получать медали, титулы и побеждать. Кубок Лиги – это турнир, в котором мы давали шансы молодым игрокам, проводили ротацию, потому что участвовали во многих соревнованиях, но сейчас вышли в финал и хотим победить. Конечно, будет непросто, у «Челси» фантастическая команда.

Заставила ли травма ещё больше ценить такие моменты? Нет, я любил это и до повреждения. Я наслаждаюсь каждым днём в этом клубе и горжусь, что смог вернуться на прежний уровень после травмы», - цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».