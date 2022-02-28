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Англия. Кубок лиги

Хендерсон поделился эмоциями после завоевания «Ливерпулем» Кубка лиги

28 Февраля 2022 • 11:15 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился своими эмоциями после завоевания клубом Кубка английской лиги. Накануне, 27 февраля, «красные» в финальном матче победили лондонский «Челси» (0:0, по пен. 11:10).

Хендерсон отметил, что этот трофей является большим успехом для клуба, ведь «Ливерпуль» завоёвывал Кубок лиги в последний раз ещё десять лет назад. При этом для мерсисайдцев очередной трофей Кубка английской лиги стал девятым по счёту, что является рекордом.

«Это было потрясающе. Завоёвывать трофеи в нашем клубе – нечто особенное. Всегда непросто, когда дело доходит до серии пенальти. Наши болельщики заслужили эту победу.  Надеюсь, это придаст нам сил на остаток сезона», – сказал Джордан Хендерсон в интервью BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
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