Хендерсон поделился эмоциями после завоевания «Ливерпулем» Кубка лиги

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился своими эмоциями после завоевания клубом Кубка английской лиги. Накануне, 27 февраля, «красные» в финальном матче победили лондонский «Челси» (0:0, по пен. 11:10).

Хендерсон отметил, что этот трофей является большим успехом для клуба, ведь «Ливерпуль» завоёвывал Кубок лиги в последний раз ещё десять лет назад. При этом для мерсисайдцев очередной трофей Кубка английской лиги стал девятым по счёту, что является рекордом.

«Это было потрясающе. Завоёвывать трофеи в нашем клубе – нечто особенное. Всегда непросто, когда дело доходит до серии пенальти. Наши болельщики заслужили эту победу. Надеюсь, это придаст нам сил на остаток сезона», – сказал Джордан Хендерсон в интервью BBC.