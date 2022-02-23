Клопп требует, чтобы Милнер как можно скорее продлил контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп требует от своего универсального подопечного Джеймса Милнера как можно скорее продлить контракт с клубом. Сообщается, что у футболиста на столе уже лежит предложение о продлении соглашения, но англичанин пока не спешит его подписывать.

Как сообщает Фабрицио Романо, Милнер уже давно получил предложение продлить контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. Сам Клопп недавно заявил на пресс-конференции: «Во время моего периода в «Ливерпуле» Милнер всегда находился рядом. Я не могу себе представить работу в этом клубе без этого футболиста».

Напомним, Милнер присоединился к «Ливерпулю» летом 2015 года на правах свободного агента из «Манчестер Сити».