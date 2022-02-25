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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ и на «Уэмбли» решили поддержать Украину демонстрацией национального флага страны

25 Февраля 2022 • 17:20 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.40 3.20 2.25
27.02 19:30

В английской Премьер-лиге и на лондонском стадионе «Уэмбли», в день финала Кубка английской лиги, принято решение выразить поддержку Украине демонстрацией национального флага страны.

По сообщениям Daily Mail, игрокам, тренерам и болельщикам на трибунах стадионов в АПЛ разрешена демонстрация национального флага Украины. При этом отмечается, что каждый случай будет рассматриваться отдельно, и при наличии других политических жестов возможны санкции.

Издание The Independent сообщает, что в день финала Кубка Английской лиги, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Челси», арка стадиона «Уэмбли» может быть подсвечена жёлто-синими цветами. Но эта информация ещё не утверждена, так как владелец «Челси» Роман Абрамович может воспринять данную идею негативно. В противном случае организаторы ограничатся демонстрацией символа мира.

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Уэмбли Украина
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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