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Англия. Кубок лиги

Клопп выиграл десятый трофей в своей карьере

27 Февраля 2022 • 23:43 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

«Ливерпуль» обыграл в финале Кубка английской Лиги «Челси», в девятый, рекордный раз взяв этот трофей. Для наставника «красных» победа в Кубке лиги стала десятым трофеем в тренерской карьере. При этом они делятся пополам между его основными клубами - если с немецким «Майнцем» Клопп ничего не выиграл, то с дортмундской «Боруссией» он взял пять трофеев, в том числе дважды выигрывал Бундеслигу.

Еще пять кубков были добыты с «Ливерпулем», при этом в 2019 году Клопп выиграл самый престижный трофей - кубок европейских чемпионов, вручаемый за победу в Лиге чемпионов.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.

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Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 3.55 3.20 2.20
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