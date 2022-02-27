Клопп выиграл десятый трофей в своей карьере

«Ливерпуль» обыграл в финале Кубка английской Лиги «Челси», в девятый, рекордный раз взяв этот трофей. Для наставника «красных» победа в Кубке лиги стала десятым трофеем в тренерской карьере. При этом они делятся пополам между его основными клубами - если с немецким «Майнцем» Клопп ничего не выиграл, то с дортмундской «Боруссией» он взял пять трофеев, в том числе дважды выигрывал Бундеслигу.

Еще пять кубков были добыты с «Ливерпулем», при этом в 2019 году Клопп выиграл самый престижный трофей - кубок европейских чемпионов, вручаемый за победу в Лиге чемпионов.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.