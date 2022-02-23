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Англия. Кубок лиги

Кристенсен – главная цель «Интера» на лето

23 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать
Дженоа
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Интер Милан
9.00 5.10 1.35
25.02 23:00
Миланский «Интер» определил защитника «Челси» Андреаса Кристенсена своей главной целью на летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» видят в датчанине долгосрочную опцию на центр обороны.
 
При этом отмечается, что ещё одним заинтересованным клубом является мюнхенская «Бавария», которая следующим летом потеряет центрального защитника Никласа Зюле. Ранее немец сообщил о своём решении присоединиться к дортмундской «Боруссии».
 
Напомним, контракт Кристенсена с «Челси» заканчивается летом 2022 года. Сам футболист уже сообщил руководству, что покинет клуб по окончанию соглашения, так как нуждается в новом вызове.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Андреас Кристенсен
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