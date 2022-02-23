Кристенсен – главная цель «Интера» на лето

Миланский «Интер» определил защитника «Челси» Андреаса Кристенсена своей главной целью на летнее трансферное окно. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» видят в датчанине долгосрочную опцию на центр обороны.

При этом отмечается, что ещё одним заинтересованным клубом является мюнхенская «Бавария», которая следующим летом потеряет центрального защитника Никласа Зюле. Ранее немец сообщил о своём решении присоединиться к дортмундской «Боруссии».

Напомним, контракт Кристенсена с «Челси» заканчивается летом 2022 года. Сам футболист уже сообщил руководству, что покинет клуб по окончанию соглашения, так как нуждается в новом вызове.