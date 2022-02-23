Кришито близок к переходу в «Торонто»

Капитан «Дженоа», а также бывший левый защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито близок к тому, чтобы следующим летом оказаться в стане канадского «Торонто».

Согласно итальянскому инсайдеру Джанлуке ди Марцио, защитник близок к достижению соглашения с клубом из МЛС. Сообщается, что Кришито подпишет с командой контракт сроком на два года. Сейчас сделка находится на финальной стадии.

Официальное объявление может состояться уже в ближайшие недели. Ранее «Торонто» уже объявил о трансфере другого итальянского футболиста: на правах свободного агента ряды команды пополнит Лоренцо Инсинье из «Наполи».