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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито близок к переходу в «Торонто»

23 Февраля 2022 • 20:00 Комментировать
Дженоа
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Интер Милан
9.00 5.10 1.35
25.02 23:00
Капитан «Дженоа», а также бывший левый защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито близок к тому, чтобы следующим летом оказаться в стане канадского «Торонто».
 
Согласно итальянскому инсайдеру Джанлуке ди Марцио, защитник близок к достижению соглашения с клубом из МЛС. Сообщается, что Кришито подпишет с командой контракт сроком на два года. Сейчас сделка находится на финальной стадии.
 
Официальное объявление может состояться уже в ближайшие недели. Ранее «Торонто» уже объявил о трансфере другого итальянского футболиста: на правах свободного агента ряды команды пополнит Лоренцо Инсинье из «Наполи».
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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Торонто Доменико Кришито
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