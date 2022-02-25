Маротта: «В футболе не всегда побеждают те, кто потратил больше денег»

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта высказался о результатах клуба после смены главного тренера и ухода нескольких лидеров.

«В футболе бытует мнение, что выигрывают те, кто потратит больше денег, но это необязательно так. Назначив Индзаги вместо Конте мы смогли сохранить ту же структуру и методы тренировок. Таким образом, у нас осталось многое после чемпионства.

Мы не должны бояться говорить, что хотим снова выиграть титул, потому что являемся профессионалами и готовы ставить себе самые высокие цели», - приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

«Интер» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.