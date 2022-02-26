Блессин повторил рекорд Серии А

Можно установить рекорд Серии А, даже не выигрывая - и это будет именно рекорд, а не антирекорд. Наставник «Дженоа», немец Александр Блессин, сменил на этом посту украинского специалиста Андрея Шевченко, и первые свои пять матчей в качестве тренера «Дженоа» завершил вничью, в том числе и игру 27-го тура против «Интера».

Это - повторение рекорда Серии А в эпоху трех очков (с сезона 1994/1995) для тренеров, начинавших работу с тем или иным клубом. Блессин делит это свершение с Синишей Михайловичем, который в сезоне 2008/2009 также начинал свою работу в «Болонье» с пяти ничьих кряду.

Но Блессину было бы неплохо что-то поменять - рекорд рекордом, но три очка для «Дженоа» сейчас однозначно лучше.