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Чемпионат Италии. Серия А

Блессин повторил рекорд Серии А

26 Февраля 2022 • 22:49 Комментировать
Дженоа
0:0
Интер Милан
окончен

Можно установить рекорд Серии А, даже не выигрывая - и это будет именно рекорд, а не антирекорд. Наставник «Дженоа», немец Александр Блессин, сменил на этом посту украинского специалиста Андрея Шевченко, и первые свои пять матчей в качестве тренера «Дженоа» завершил вничью, в том числе и игру 27-го тура против «Интера».

Это - повторение рекорда Серии А в эпоху трех очков (с сезона 1994/1995) для тренеров, начинавших работу с тем или иным клубом. Блессин делит это свершение с Синишей Михайловичем, который в сезоне 2008/2009 также начинал свою работу в «Болонье» с пяти ничьих кряду.

Но Блессину было бы неплохо что-то поменять - рекорд рекордом, но три очка для «Дженоа» сейчас однозначно лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Блессин Александер
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