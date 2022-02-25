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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито станет игроком МЛС в марте

25 Февраля 2022 • 20:14 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
9.60 5.20 1.37
Через 2 ч. 13 мин.

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист питерского «Зенита» Доменико Кришито близок к переходу в американский чемпионат МЛС. По последней информации, это случится уже в марте. Сейчас опытный защитник защищает цвета «Дженоа», но дела «грифонов» идут сейчас крайне неважно, и потому многие игроки склонны к уходу из клуба.

Вдобавок, руководство клуба взяло курс на резкое омоложение состава, поэтому клуб ранее покинул македонский ветеран Горан Пандев. О скором уходе Кришито сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

За «Дженоа» Кришито выступает с 2018 года, также в его активе - 26 матчей в составе итальянской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Торонто Доменико Кришито
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ДЖЕНОА ИНТЕР МИЛАН
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25.02  20:50 Милан ... Удинезе 1.50 4.20 6.80
25.02  23:05 Дженоа ... Интер Милан 9.80 5.80 1.31
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