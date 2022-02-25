Кришито станет игроком МЛС в марте

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист питерского «Зенита» Доменико Кришито близок к переходу в американский чемпионат МЛС. По последней информации, это случится уже в марте. Сейчас опытный защитник защищает цвета «Дженоа», но дела «грифонов» идут сейчас крайне неважно, и потому многие игроки склонны к уходу из клуба.

Вдобавок, руководство клуба взяло курс на резкое омоложение состава, поэтому клуб ранее покинул македонский ветеран Горан Пандев. О скором уходе Кришито сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

За «Дженоа» Кришито выступает с 2018 года, также в его активе - 26 матчей в составе итальянской сборной.