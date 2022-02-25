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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко: «Интер» - моя команда с 1998 года»

25 Февраля 2022 • 16:27 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
9.60 5.20 1.37
Через 4 ч. 24 мин.

Боснийский нападающий Эдин Джеко поведал о том, что на самом деле более за «Интер» с 1998 года, когда команда выиграла финал Кубка УЕФА в матче с «Лацио». Джеко выступает за «Интер» с прошлого года, ранее он защищал цвета «Ромы».

- Я был в Италии тогда, и участвовал в детском турнире. Это был 1998 год. Как раз должен был состояться финал Кубка УЕФА, в котором «Интер» со счетом 3:0 обыграл «Лацио». Матч я смотрел с ребятами, которые болели за «Интер». Так я и сам стал поклонником клуба. Когда мне было шесть лет, в Боснии началась война, но отец дал мне возможность играть в футбол, и он вытеснил все остальное, - заявил Джеко в интервью клубному каналу Inter TV. 

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Интер Милан Эдин Джеко
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ДЖЕНОА ИНТЕР МИЛАН
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25.02  20:45 Милан ... Удинезе 1.51 4.60 6.40
25.02  23:00 Дженоа ... Интер Милан 9.80 5.80 1.31
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