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Чемпионат Италии. Серия А

«Тоттенхэм» жаждет перехватить Перишича

22 Февраля 2022 • 01:30 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
9.50 5.20 1.33
25.02 23:00

Полузащитник Иван Перишич попал на радар «Тоттенхэма», его хочет видет у себя наставник лондонского клуба Антонио Конте. При этом у 32-летнего Перишича буксует подписание нового контракта с «Интером», за который он выступает с 2015 года. Миланцы каждый раз откладывают объявление о продлении соглашения, а оно, между тем. истекает уже летом 2022 года. «Тоттенхэм» ждет Перишича в статусе свободного агента и готов платить ему более пяти миллионов евро ежегодно, уточняет Caught Offside.

В текущем сезоне Перишич провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил пять голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Иван Перишич Трансферы футбола - лето 2022
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