Блессин – о ничьей с «Интером»: «Я впечатлён своей командой»

Главный тренер «Дженоа» Александер Блессин прокомментировал результат матча с «Интером» (0:0).

«Я верил в свою команду. В первые 30 минут мы проделали отличную работу, в этот момент я подумал, что у нас есть шансы забить гол. После перерыва нам пришлось внести перестановки, у нас были травмы, поэтому последние 20 минут мы просто думали о том, как защитить свои ворота.

Это хороший результат, я впечатлён своей командой. Но мне не понравилось, что мы слишком часто теряли мяч в ненужных ситуациях во втором тайме, эта проблема преследует нас от матча к матчу», - цитирует Блессина Sky Sport Italia.