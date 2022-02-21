В «Интере» сообщили, что клуб собирается продлить контракты с Хандановичем, Брозовичем и Перишичем

Руководитель «Интера» Джузеппе Маротта поделился информацией о деталях переговоров с возрастными футболистами команды, с которыми обсуждается продление контрактов. Речь идет о вратаре Самире Хандановиче, полузащитнике Марсело Брозовиче и вингере Иване Перишиче.

Всех вышеперечисленных игроков итальянская пресса сватала в другие клубы по итогам сезона. Но, Маротта подтвердил, что миланцы на самом деле хотели бы сохранить их у себя.

В интервью для Sky Italia чиновник анонсировал пролонгацию соглашения с Брозовичем, а также намекнул на прогресс в сделках с Перишичем и Хандановичем. По словам специалиста, ветераны команды своими выступлениями убедили руководство в собственной профпригодности.