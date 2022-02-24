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Чемпионат Италии. Серия А

Корреа может вернуться в строй уже на следующей неделе

24 Февраля 2022 • 10:20 Комментировать
Дженоа
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Интер Милан
9.00 5.20 1.33
25.02 23:00

Приятная новость для поклонников «Интера» - выбывший из строя в январе нападающий Хоакин Корреа может вернуться в состав «Интера» уже на следующей неделе. Он уже приступил к тренировкам, но по индивидуальной программе. Возможно, аргентинский футболист сможет сыграть уже в кубковом дерби против «Милана», но, скорее, он вернется в состав на матч с «Салернитаной».

Корреа получил травму 19 января в кубковом матче с «Эмполи», ему потребовалась замена после всего лишь пяти минут игры, напоминает La Gazzetta Dello Sport. В текущем сезоне он провел в чемпионате лишь четырнадцать матчей, забив при этом четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хоакин Корреа
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