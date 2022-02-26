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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Дженоа» было непросто сломить

26 Февраля 2022 • 10:21 Комментировать
Дженоа
0:0
Интер Милан
окончен

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался после неудачного результата своей команды, которая довольствовалась ничьей в матче с «Дженоа» (0:0).

«Дженоа» было непросто сломить, но мы 37 раз зашли в штрафную, нанесли 20 ударов, попали в перекладину. Были и другие моменты, которые легко могли реализовать», – приводит слова Индзаги Football-Italia.

Стоит отметить, что это уже третий матч «Интера» подряд без забитых голов. Симоне Индзаги считает, что это просто неудачный отрезок сезона для его команды, который можно преодолеть за счёт продуктивной работы и сохранения холодной головы.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Симоне Индзаги
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