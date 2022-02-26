«Интер» потерял очки в матче с «Дженоа»

В 23-м туре чемпионата Италии один из лидеров турнира миланский «Интер» в гостях играл с борющимся за выживание «Дженоа».
Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Интера», но шансов открыть счёт «Дженоа» имел больше – Ханданович был надёжен. По схожему сценарию складывалась и вторая половина встречи, команды обменялись опасными моментами, но последний остался за Лаутаро Мартинесом, который форвард «Интера» не реализовал.
Таким образом, матч закончился безголевой ничьей. «Дженоа» остался на предпоследней строчке, а «Интер» упустил возможность догнать «Милан» и занимает второе место.
Сиригу Сальваторе•Хефти Сильван•Эстигор Лео • 75'Максимович Никола 53' (Камбьясо Андреа ( 53'•Калафьори Рикардо 61') •Васкес Хоан•Стураро Стефано•Бадель Милан•Портанова Маноло 83' (Амири Надим ( 83') •Мелегони Филиппо•Гудмундссон Альберт 83' (Ровелла Николо ( 83') •Йебоа Келвин 61' (Каллон Яя ( 61')
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило 87' (Кайседо Фелипе ( 87') •Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо 83' (Димарко Федерико ( 83') •Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан 73' (Видаль Артуро ( 73') •Перишич Иван 55' 83' (Весино Матиас ( 83') •Джеко Эдин•Санчес Алексис 73' (Мартинес Лаутаро ( 73')
25 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".