«Интер» потерял очки в матче с «Дженоа»

В 23-м туре чемпионата Италии один из лидеров турнира миланский «Интер» в гостях играл с борющимся за выживание «Дженоа».

Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Интера», но шансов открыть счёт «Дженоа» имел больше – Ханданович был надёжен. По схожему сценарию складывалась и вторая половина встречи, команды обменялись опасными моментами, но последний остался за Лаутаро Мартинесом, который форвард «Интера» не реализовал.

Таким образом, матч закончился безголевой ничьей. «Дженоа» остался на предпоследней строчке, а «Интер» упустил возможность догнать «Милан» и занимает второе место.