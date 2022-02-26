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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потерял очки в матче с «Дженоа»

26 Февраля 2022 • 01:04 Комментировать
Дженоа
0:0
Интер Милан
окончен

В 23-м туре чемпионата Италии один из лидеров турнира миланский «Интер» в гостях играл с борющимся за выживание «Дженоа».

Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «Интера», но шансов открыть счёт «Дженоа» имел больше – Ханданович был надёжен. По схожему сценарию складывалась и вторая половина встречи, команды обменялись опасными моментами, но последний остался за Лаутаро Мартинесом, который форвард «Интера» не реализовал.

Таким образом, матч закончился безголевой ничьей. «Дженоа» остался на предпоследней строчке, а «Интер» упустил возможность догнать «Милан» и занимает второе место.

 
Дженоа 0:0Интер Милан
Сиригу СальватореХефти СильванЭстигор Лео   75'Максимович Никола  53' (Камбьясо Андреа (  53'Калафьори Рикардо  61') Васкес ХоанСтураро СтефаноБадель МиланПортанова Маноло  83' (Амири Надим (  83') Мелегони ФилиппоГудмундссон Альберт  83' (Ровелла Николо (  83') Йебоа Келвин  61' (Каллон Яя (  61')
Запасные: Френнруп МортенШемпер АдрианГильоне ПаолоЭрнани АзеведоГальдамес ПаблоДестро МаттиаМаркетти Федерико
Ханданович СамирД'Амброзио Данило  87' (Кайседо Фелипе (  87') Де Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла Николо  83' (Димарко Федерико (  83') Брозович МарселоЧалханоглу Хакан  73' (Видаль Артуро (  73') Перишич Иван   55'  83' (Весино Матиас (  83') Джеко ЭдинСанчес Алексис  73' (Мартинес Лаутаро (  73')
Запасные: Шкриньяр МиланИонуц Андрей РадуКордац АлексДармиан МаттеоГальярдини РобертоРаноккия Андреа
25 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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окончен Милан 1:1 Удинезе 1.50 4.20 6.80
окончен Дженоа 0:0 Интер Милан 9.60 5.20 1.37
26.02  17:05 Салернитана ... Болонья 3.85 3.80 1.93
26.02  20:05 Эмполи ... Ювентус 5.20 4.20 1.64
26.02  22:50 Сассуоло ... Фиорентина 2.90 3.65 2.38
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Сегодня, 26 Февраля
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