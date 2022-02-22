Дель Пьеро: «Это критический момент для «Интера»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро с интересом следит за происходящим в чемпионате Италии, и он обратил внимание на звонкую неудачу «Интера» в матче с «Сассуоло». Экс-нападающий «Ювентуса» не испытывает особо теплых симпатий к «Интеру», однако он призвал дружину Симоне Индзаги собраться в ключевой момент сезона.

- «Сассуоло» часто дает бой грандам. У «Интера» же проявляются проблемы, Лаутаро не забил, но ведь раньше в команде забивали и другие игроки. Для «Интера» сейчас настал критический момент, команде надо продемонстрировать свою зрелость в борьбе за скудетто, - считает Дель Пьеро, которого цитирует ITASportPress.