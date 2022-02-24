Лукаку не прочь вернуться назад в «Интер», уверены в Италии

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку так и не заиграл должным образом в «Челси», и, как уверены в Италии, сейчас он подумывает о возвращении в «Интер». Лукаку активно поддерживает связь со своими бывшими партнерами и делится в «Инстаграме» записями своих голов в составе «Интера», причем делает это практически каждый вечер, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Подобно тому, как желающая восстановить отношения девушка ставит «лайки», Лукаку также отслеживает деятельность социальных страничек «Интера» и отмечает успехи команды (но в последнее время там радоваться особо нечему).

Напомним, что Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став чемпионом Италии с клубом.