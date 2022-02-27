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Англия. Кубок лиги

Тьяго получил травму на разминке перед матчем с «Челси» и не сдержал слёз

27 Февраля 2022 • 20:17 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
3.55 3.20 2.20
2-й тайм

Сегодня, 27 февраля, «Ливерпуль» в рамках финала Кубка Лиги встречается с «Челси».

На предматчевой разминке повреждение получил полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и не смог сдержать слёз. Таким образом, испанец пропускает матч, его место в стартовом составе занял Наби Кейта.

На данный момент подходит к концу первый тайм, счёт пока не открыт. Самый опасный момент создали футболисты «Ливерпуля», но Менди свою команду выручил.

30-летний Алькантара сыграл двадцать матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Ливерпуль Тьяго Алькантара
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 88 минута Челси 0:0 Ливерпуль 3.55 3.20 2.20
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