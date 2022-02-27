Тьяго получил травму на разминке перед матчем с «Челси» и не сдержал слёз

Сегодня, 27 февраля, «Ливерпуль» в рамках финала Кубка Лиги встречается с «Челси».

На предматчевой разминке повреждение получил полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и не смог сдержать слёз. Таким образом, испанец пропускает матч, его место в стартовом составе занял Наби Кейта.

На данный момент подходит к концу первый тайм, счёт пока не открыт. Самый опасный момент создали футболисты «Ливерпуля», но Менди свою команду выручил.

30-летний Алькантара сыграл двадцать матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.