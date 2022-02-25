Каррагер высказался о слабых сторонах Лукаку, предрекая его уход из «Челси» летом

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку накануне финала Кубка английской лиги, в котором за трофей поспорят мерсисайдцы с лондонцами.

По мнению Каррагера, Тухелю лучше оставлять Лукаку в запасе, если он стремится играть сильнейшим составом. Джейми отмечает, что бельгиец слишком мало двигается, и гораздо более эффективным нападающим в структуре «Челси» является Кай Хаверц.

«Лукаку слишком статичен. Если так будет продолжаться, то я не вижу его в «Челси» в следующем сезоне. Когда играет Кай Хаверц, это даёт команде большую гибкость, особенно если рядом действуют Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт. В матче против «Лилля» у Хаверца было больше касаний в районе 11-метровой отметки (8), чем у Лукаку по всему полю в игре с «Кристал Пэлас» (7)», – приводит слова Каррагера The Telegraph.