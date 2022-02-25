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Англия. Кубок лиги

Каррагер высказался о слабых сторонах Лукаку, предрекая его уход из «Челси» летом

25 Февраля 2022 • 16:34 Комментировать
Челси
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Ливерпуль
3.40 3.20 2.25
27.02 19:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку накануне финала Кубка английской лиги, в котором за трофей поспорят мерсисайдцы с лондонцами.

По мнению Каррагера, Тухелю лучше оставлять Лукаку в запасе, если он стремится играть сильнейшим составом. Джейми отмечает, что бельгиец слишком мало двигается, и гораздо более эффективным нападающим в структуре «Челси» является Кай Хаверц.

«Лукаку слишком статичен. Если так будет продолжаться, то я не вижу его в «Челси» в следующем сезоне. Когда играет Кай Хаверц, это даёт команде большую гибкость, особенно если рядом действуют Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт. В матче против «Лилля» у Хаверца было больше касаний в районе 11-метровой отметки (8), чем у Лукаку по всему полю в игре с «Кристал Пэлас» (7)», – приводит слова Каррагера The Telegraph.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер Ромелу Лукаку
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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