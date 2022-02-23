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Тухель о периоде в «ПСЖ»: «Всё закончилось не лучшим образом, но эти два с половиной года были исключительными»

23 Февраля 2022 • 15:00 Комментировать
ПСЖ
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Сент-Этьен
1.16 7.80 15.00
26.02 23:00
Наставник «Челси» Томас Тухель поделился воспоминаниями о работе в «ПСЖ». Немец заявил, что опыт работы во французском клубе был для него очень ценным, а также добавил, что провёл «исключительные два с половиной года» в Париже.
 
«Я очень ценил этот опыт, а также очень любил своих игроков. Атмосфера на стадионе была невероятной. В целом, это был позитивный опыт. Возможно, всё закончилось не лучшим образом, но эти два с половиной года были исключительными», – заявил Тухель на пресс-конференции после игры ⅛ Лиги чемпионов против «Лилля».
 
Напомним, что «Челси» вчера обыграл «Лилль» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0. Голы за «пенсионеров» забили Кай Хаверц и Кристиан Пулишич.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Томас Тухель
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