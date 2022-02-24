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Англия. Кубок лиги

Джеймс вернулся в общую группу «Челси»

24 Февраля 2022 • 21:24 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.30 3.20 2.30
27.02 19:30

Крайний защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс наконец-то восстановился от травмы.

Как сообщил журналист Адам Ньюсон в «Твиттере», англичанин вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, 22-летний защитник получил повреждение ещё в декабре в матче против «Брайтона». В нынешнем сезоне Джеймс сыграл 23 матча за лондонцев во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт Риса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Ближайший матч подопечные Томаса Тухеля проведут в воскресенье, 27 февраля, соперником лондонцев станет «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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