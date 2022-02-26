Абрамович передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда клуба

Владелец «Челси» Роман Абрамович выступил с заявлением о сложившейся ситуации.

«Я всегда старался оберегать клуб, делать его успешным, работать над будущим и иметь позитивное влияние на общество. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно по этой причине я передаю руководство и заботу о клубе попечителям благотворительного фонда «Челси». Считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении, чтобы позаботиться обо всём», - приводятся слова Абрамовича на официальном сайте «Челси».

«Челси» занимает третье место в английской Премьер-лиге.