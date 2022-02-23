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Англия. Кубок лиги

Капелло: «Влахович намного лучше Лукаку в плане техники»

23 Февраля 2022 • 14:41 Комментировать (1)
Эмполи
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Ювентус
5.30 4.00 1.62
26.02 20:00
Бывший тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло сравнил нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича с форвардом лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. По словам итальянца, новичок «старой синьоры» обладает гораздо лучшей техникой, чем Лукаку.
 
«Лукаку отлично подходил контратакующему стилю Конте в «Интере», засчёт этого у него было много пространства. Благодаря своей скорости и физической мощи он продавливал защитников в Серии А. «Челси» играет в совершенно другом стиле с короткими пасами, которые не совсем подходят Лукаку. Несмотря на то, что Влахович не настолько силён физически, в техническом плане он гораздо лучше Лукаку», – сказал Капелло.
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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ромелу Лукаку Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
серго сергей
23 Февраля 2022 в 14:50
Когда у Лукаку упадет физика-тогда он будет 0ноль!
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