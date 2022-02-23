Капелло: «Влахович намного лучше Лукаку в плане техники»

Бывший тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло сравнил нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича с форвардом лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. По словам итальянца, новичок «старой синьоры» обладает гораздо лучшей техникой, чем Лукаку.

«Лукаку отлично подходил контратакующему стилю Конте в «Интере», засчёт этого у него было много пространства. Благодаря своей скорости и физической мощи он продавливал защитников в Серии А. «Челси» играет в совершенно другом стиле с короткими пасами, которые не совсем подходят Лукаку. Несмотря на то, что Влахович не настолько силён физически, в техническом плане он гораздо лучше Лукаку», – сказал Капелло.