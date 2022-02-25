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Англия. Кубок лиги

Хендерсон – о финале Кубка Лиги: «Один из важнейших матчей в сезоне»

25 Февраля 2022 • 21:39 Комментировать
Челси
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Ливерпуль
3.40 3.20 2.25
27.02 19:30

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пообщался с журналистами перед финалом Кубка Лиги против «Челси».

«Я думаю, что это один из важнейших матчей в сезоне. Получение трофея в такой момент может дать команде серьезный импульс. Это финал, конечно, мы хотим выиграть, поэтому сделаем всё возможное, чтобы вернуть кубок домой.

У «Челси» фантастическая команда, сильные игроки на каждой позиции. Конечно, можно отметить их полузащиту, но это не говорит о слабостях в других линиях. Просто посмотрите на их результаты за последний год, они выиграли несколько трофеев. С ними точно не будет легко. Тухель пришёл в клуб и проделал прекрасную работу, но мы ничем не хуже», - цитирует Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Джордан Хендерсон
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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