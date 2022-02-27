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Англия. Кубок лиги

Абрамовича лишили детища: «Челси» передан третьим лицам

27 Февраля 2022 • 00:31 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.40 3.20 2.25
Через 17 ч. 43 мин.

В субботу вечером стало известно, что Роман Абрамович передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

В воскресенье «Челси» поборется за Кубок лиги. В случае победы лондонцы завоюют очередной трофей в свой музей, но Роман Абрамович не будет уже иметь к нему никакого отношения. В субботу он объявил о передаче управления попечительскому управлению благотворительного фонда.

Сейчас нет смысла спорить о роли Абрамовича. И нет смысла скрывать, что это всё абсолютно политический ход. Кто-то увидит в этом русофобию, другие, наоборот, порадуются давлению. Однако эту сторону обсуждать не хочется, лучше поговорить о футболе.

К Абрамовичу может быть любое отношение с точки зрения его принципов и всего остального. Однако с футбольной точки зрения он действительно задал высокую планку, как владелец должен относиться к клубу. Когда Абрамович появился в Англии, иностранных владельцев в Премьер-лиге было мало. Сейчас покупка британского клуба – это инвестиция, да и не только в Англии.

Для Абрамовича же «Челси» был очень любим. Даже нельзя сказать, что лондонский клуб был игрушкой, кажется, он скорее был частью жизни. Известно, что Абрамович влюбился в футбол после великого матча «МЮ» - «Реал». Все, кто видели ту игру, не забудут её никогда. Кто не видел – пересмотрите поединок 23 апреля 2003 года.

Абрамович увидел суперфутбол, купил клуб и вывел его на тот самый невероятный уровень. Эпоха «Челси» делится на долгую и бессмысленную жизнь до Абрамовича и на сказочную после его прихода:

- до прихода было 1 чемпионство в Англии, после – 5;

- 3 Кубка Англии, затем 5;

- 2 Кубка Лиги, а теперь ещё 3.

И конечно, 2 победы в Лиге чемпионов.

Для Абрамовича «Челси» был важным проектом. В отличие от всех других владельцев, ему важен был футбол. Он не пытался через лондонский клуб как-то возвысить Россию. Это не история «Манчестер Сити», например, или «ПСЖ». Он не видел в «Челси» источник заработка, как это делали многие. Абрамович искренне хотел футбольных побед, хотел выиграть Лигу чемпионов.

При этом российский олигарх сумел выстроить в лондонском клубе идеальную систему управления. «Челси» по уровню профессионализма даст фору всем. По этой причине кажется, что отход Абрамовича от дел не должен сильно ударить по бизнес-процессам клуба. Правда, «Челси» рискует потерять «душевность». Одно дело, когда есть понимание, что всем движет человек, для которого всё это важно, и совсем другое, когда там, наверху, какой-то попечительский совет, который лишь управляет чем-то чужим.

На самом деле это очень грустная история. Когда-то Абрамович во многом своим решением вопреки мнению тренера приобрёл для «Челси» легенду украинского футбола Андрея Шевченко. Он очень ценил форварда. Сообщалось, что между игроком и владельцем клуба были близкие отношения. Кто бы мог подумать тогда, как всё обернётся через 12 лет…

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Роман Андреев

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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