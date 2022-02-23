Джо Коул: «Хаверц играет лучше в нападении. Это плохие новости для Лукаку»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул поделился впечатлениями от игры нападающего «синих» Кая Хаверца. По мнению англичанина, немец демонстрирует свои лучшие качества именно в центре нападения, а не на фланге.

«Хаверц играет лучше в нападении. Это плохие новости для Лукаку», – заявил Коул в эфире BT Sport. Отметим, что Ромелу Лукаку остался на скамейке запасных в игре против «Лилля» в Лиге чемпионов. Тренер «Челси» Томас Тухель объяснил это тем, что он предоставил нападающему отдых на фоне критики, которая негативно сказывается на его игре.

В прошлом туре АПЛ против «Кристал Пэлас» Лукаку коснулся мяча всего 7 раз за матч, что является худшим показателем в турнире за последние 20 лет.