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Англия. Кубок лиги

Джо Коул: «Хаверц играет лучше в нападении. Это плохие новости для Лукаку»

23 Февраля 2022 • 16:33 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.25 3.15 2.35
27.02 19:30
Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул поделился впечатлениями от игры нападающего «синих» Кая Хаверца. По мнению англичанина, немец демонстрирует свои лучшие качества именно в центре нападения, а не на фланге.
 
«Хаверц играет лучше в нападении. Это плохие новости для Лукаку», – заявил Коул в эфире BT Sport. Отметим, что Ромелу Лукаку остался на скамейке запасных в игре против «Лилля» в Лиге чемпионов. Тренер «Челси» Томас Тухель объяснил это тем, что он предоставил нападающему отдых на фоне критики, которая негативно сказывается на его игре.
 
В прошлом туре АПЛ против «Кристал Пэлас» Лукаку коснулся мяча всего 7 раз за матч, что является худшим показателем в турнире за последние 20 лет.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джо Коул Ромелу Лукаку Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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